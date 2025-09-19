Rimini-Forlì, derby per pochi intimi: appena 151 i biglietti venduti

Numeri da amichevole estiva tra formazioni di basso rango e non numeri da derby regionale di Serie C. Da una parte i problemi societari hanno creato una spaccatura che, finché resterà questa proprietà, non si salderà per nessun motivo. Dall’altra una città come Forlì molto orientata sul basket e con tifosi che non hanno gradito l’obbligo di tessera. Detto che a Forlì in settimana di fidelity card ne sono state compilate 70, erano esattamente la metà, appena 35, i biglietti venduti nel settore ospiti alle ore 18, un’ora prima della chiusura. Il dato definitivo però non si ha in quanto il Rimini, che deve comunicarlo, non è stato in grado di averlo.

Ma anche per quanto riguarda i biglietti venduti ai locali (116 in totale alle ore 20) ci si è dovuti affidare al sito di Vivaticket. Che dava questi parziali, incredibilmente bassi se si considera che si sta parlando di Rimini: 29 biglietti venduti in curva Est, 73 nei distinti 14 in tribuna laterale Est. Non disponibili, invece, erano i numeri dei tagliandi staccati per la tribuna centrale.

Insomma, rischia di essere un derby per pochi intimi, nonostante dall’Osservatorio sia stata considerata una gara a rischio elevato.

