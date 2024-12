Riccione, alle spalle di Tranquilli potrebbe esserci anche Tommaso Volpi, ma il neo patron assicura: “È estraneo al progetto”

Subito è iniziata la ridda di voci sui possibili nomi e dal Lazio ieri mattina è rimbalzato quello di Tommaso Volpi, che nel novembre 2023 aveva rilevato la gestione dell’Us Viterbese 1908 in Promozione, salvo poi ritirarla dal campionato il 27 febbraio quando era all’ultimo posto con un piede in 1 a Categoria. Volpi, tra l’altro, il 22 dicembre 2020, con sentenza numero 66/2020, fu squalificato per 5 anni “con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Figc” (in pratica radiato) dal Tribunale Nazionale Federale in merito all’operazione Cobra. All’epoca dg del Viareggio, fu accusato di avere tentato di “truccare” a favore del proprio club alcune partite della stagione di Serie D 2018-2019 insieme al presidente Sergio Lazzarini e al direttore sportivo Gianni Petrollini (squalificati per 4 anni). Le partite vedevano coinvolte anche Trestina, Levico Terme, Pianese e Scandicci.

In una nota, il presidente Tranquilli ha ammesso essere legato da amicizia con Volpi, assicurando allo stesso tempo che Volpi non avrà ruoli in società (del resto essendo stato radiato non potrebbe in ogni caso averne). “Tommaso Volpi - si legge nella nota emessa dallo United Riccione - è persona conosciuta da tempo dal presidente Tranquilli, per motivi di amicizia e di collaborazioni lavorative passate, ma non ha e non avrà nessun ruolo all’interno della società ed è estraneo in qualunque forma all’acquisizione della stessa e al progetto che si intende portare avanti. Come già dichiarato dal presidente Tranquilli la cordata che lo affianca è formata da due importanti imprenditori e da due main sponsor che a tempo debito verranno resi noti. Tra questi, resta inteso, non figura Tommaso Volpi”.

