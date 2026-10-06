Ribaltone in casa Fcr Forlì: esonerati Lanoni e il vice Bianchedi

Cambio in panchina in casa Fcr Forlì: esonerati allenatore e vice allenatore. “La FCR Forlì - si legge in una nota - comunica di aver sollevato Luca Lanzoni dall’incarico di allenatore della Prima Squadra ed Andrea Bianchedi da quello di vice allenatore. La decisione è arrivata al termine di un’attenta riflessione condivisa tra la Società, mister Lanzoni e mister Bianchedi, con la volontà di individuare la soluzione più opportuna per il prosieguo della stagione. La Società desidera rivolgere ad entrambi un sincero ringraziamento per il lavoro svolto, la professionalità, l’impegno dimostra ed il contributo dato al progetto FCR Forlì durante il percorso in biancorosso”.