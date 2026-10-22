Vinicius: “Ravenna, ora non voglio più fermarmi”

Brasiliano calcisticamente atipico, Vinicius Di Stefano ai tempi del suo acquisto da parte del Ravenna era stato sdoganato positivamente dal grande ex Lamberto Zauli, che l’aveva allenato a Crotone e che spesso si vede al Benelli, domenica scorsa compresa. Non si sbagliava certamente, perché fin dalle prime amichevoli Vinicius aveva preso il timone del comando giallorosso, piazzandosi davanti alla difesa ma non solo per impostare il gioco. Nelle sue uscite giallorosse, infatti, il giocatore di Rio ha mostrato di essere un fattore anche in fase di interdizione, essendo dotato di un intuito che gli permette di capire spesso le linee di passaggio degli avversari.