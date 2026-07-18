Vinicius, il factotum del centrocampo del Ravenna: «Arrivo carico in una società che ha grandi ambizioni»

Dopo aver firmato il contratto che lo legherà al Ravenna, che lo ha prelevato a titolo oneroso e definitivo dal Crotone, il centrocampista brasiliano Vinicius Negro Di Stefano ha detto le sue prime parole: «Arrivo molto carico per dare una mano al Ravenna, a centrocampo posso fare tutti i ruoli e quello preferito è nella linea a tre. So che il Ravenna ha grandi ambizioni e ho deciso anche per questo di venire. Ho giocato a casa mia, nel Sao Paulo, dai 10 ai 20 anni, poi ho fatto la scelta di venire in Italia anche avendo il doppio passaporto per i nonni italiani. Pato è tornato dall’Italia al San Paolo proprio quando io sono partito, mentre a Ravenna ritrovo subito Maggio con il quale ho già giocato a Crotone».