Un Ravenna gasato lancia l’assalto al Fossombrone

C’è chi considera l’intermezzo di Coppa Italia quasi alla stregua di un intoppo sulla strada di obiettivi più ambiziosi. Fermo restando che la vittoria in campionato vale infinitamente di più, va sottolineato che il Ravenna non affronterà alle 18 di oggi al Benelli il Fossombrone (botteghini aperti dalle 16.30) come un fastidioso fuori programma, perchè comunque la società di Ignazio Cipriani tiene anche alla Coppa. Se accadrà la stessa cosa per il Fossombrone, che guida il combattutissimo girone F assieme alla Sambenedettese, lo si scoprirà verso le otto di sera.

Con una formazione in parte riveduta e corretta per dare minutaggio ad una panchina comunque di lusso nella categoria, il Ravenna oggi cercherà di suonare la quinta sinfonia di Marco Marchionni, autore di un percorso netto da quando è sbarcato in giallorosso. Vista la qualità dell’avversario non sarà cosa semplice, ma l’allenatore laziale è fiducioso. «Sarà una partita spero bella, sono sicuro che chi scenderà in campo darà il meglio di sé e si esprimerà al massimo. Vedo la rosa convinta di giocare un’altra ottima gara, l’atteggiamento e la determinazione sono quelle giuste. Incontriamo una squadra forte a prescindere da chi schiererà, però vogliamo sicuramente vincere un’altra partita anche perché abbiamo cambi importanti di chi non ha giocato domenica. Giocare bene vorrebbe dire prepararci anche al meglio per la prossima partita di campionato, siamo più vicini al primo posto ma il cammino è ancora lungo e difficile».