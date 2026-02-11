Ternana-Ravenna: un maxi schermo al mercato coperto per i tifosi giallorossi

In occasione della sfida Ternana-Ravenna, in programma giovedì 12 febbraio alle ore 20:30, il Mercato Coperto di Ravenna apre le porte ai tifosi giallorossi per un matchday speciale, con la diretta su maxi schermo al piano superiore dello storico spazio nel cuore della città.

L’iniziativa, promossa da Ravenna FC e Mercato Coperto, è un invito a trasformare l’infrasettimanale in un’occasione di condivisione e appartenenza. Posti limitati: l’ingresso è gratuito ma i posti disponibili sono su prenotazione a info@mcravenna.it o ai numeri 0544 244611 o 334 3664030