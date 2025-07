Svincolato dal Cesena e sbocciato in D a Ravenna: ora Onofri va allo Spezia

Il caso di Matteo Onofri appartiene alla categoria degli errori evidenti. Ieri il difensore centrale classe 2004 di Cesena ha trovato l’accordo per il suo primo contratto da professionista e martedì firmerà con lo Spezia, in Serie B, fino al 2028 con opzione per la stagione successiva. E dire che tre anni fa di questi giorni, appena diventato maggiorenne, si ritrovò senza squadra in quanto il Cesena aveva deciso di svincolarlo. Onofri ripartì dall’Eccellenza, alla Savignanese per pochi spiccioli al mese. Fu il miglior difensore del Girone B e nell’estate 2023 Stefano Cassani, tecnico del San Marino che aveva vinto quel campionato di Eccellenza, lo volle con sé sul Titano. Risultato: miglior difensore Under del Girone D di Serie D con 30 presenze e 2 gol (splendido quello da tre punti in casa del Fanfulla). Fari accesi su Onofri e chiamata dalla Serie C: nel giugno 2024 va ad Arzignano, trova l’accordo, sceglie l’armadietto nello spogliatoio e il numero di maglia, poi però nessuno nella prima settimana di luglio lo richiama per fargli firmare il contratto. A chiamarlo è invece il Ravenna che gli fa una super proposta e Onofri accetta. Diventa in fretta una colonna giallorossa, disputa una stagione splendida: 30 gare in campionato con 3 gol e 5 assist (mica male per un difensore centrale), 2 partite e doppietta nella finale play-off vinta 2-1 sul Tau. Il Ravenna in questi mesi lo ha corteggiato in tutti i modi. Onofri e il suo agente Rea sono sempre stati chiari: C per C sarà Ravenna. Poi è spuntato lo Spezia, in Serie B, con un quadriennale e allora ha detto sì ai liguri. Che ora decideranno se portarlo in ritiro o girarlo in prestito in Serie C: magari proprio al Ravenna.