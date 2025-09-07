Sulle ali di Tenkorang: la sua seconda doppietta permette al Ravenna di battere 3-1 il Bra. Ma quanti brividi nel finale

Due doppiette in due partite giocate al Benelli per Joshua Tenkorang e due vittorie per il Ravenna, che piega 3-1 il Bra al termine di una partita dall’andamento schizofrenico e con mille brividi dall’89’ al 98’. Va così: dopo un’ora assolutamente soporifera, il Bra sfiora il vantaggio con un colpo di testa di Sinani che Anacoura vola a respingere, quella palla arriva a Rrapaj che rischia di perderla ma che la conserva e arriva dopo due passaggi verticali a Spini, il quale da sinistra scodella sul secondo palo per il colpo di testa ravvicinato di Tenkorang, che fa 1-0 anche con la complicità del portiere Franzini, che respinge in modo goffo quando la palla ha già varcato la linea. Sulle ali dell’ex Cremonese, il Ravenna allunga all’82’: colpo di tacco per Da Pozzo, che entra in area, chiama a sé Franzini e poi chiude il triangolo con Tenkorang che deposita nella porta vuota. Sembra chiusa, invece all’89’ il Bra accorcia con De Biase su palla inattiva e dopo 2 minuti usufruisce di un rigore, quando Falbo stende Minaj in area. Dopo 4 minuti di attesa tra proteste e Fvs che non fa cambiare idea all’arbitro, sul dischetto si presenta Lionetti che calcia in un settore ospiti deserto con una conclusione tra le più brutte che si siano mai viste. Il Bra è al tappeto e al 98’ incassa il definitivo 3-1: a segnarlo è Matteo Mandorlini, che era entrato all’87’ al posto di capitan Rrapaj e che un paio di mesi fa aveva deciso di smettere. Ma poi ci sono stati il ripescaggio e la richiesta di Cipriani di restare per guidare il gruppo e il fratello del diesse ha deciso di continuare per un altro anno. Dimostrando di essere decisivo nello spogliatoio ma anche sul campo.