Spettacolo assicurato in Ravenna-Ascoli. Marchionni: “Conosciamo la loro forza e anche le nostre potenzialità”

Un match da non perdere domenica pomeriggio (ore 17.30) al Benelli tra Ravenna e Ascoli, due assolute protagoniste di questo avvio di stagione. Uno stadio tutto esaurito è pronto a ribollire di entusiasmo per i neopromossi giallorossi, alle prese con una delle grandi favorite per il salto in serie B. Così l’allenatore del Ravenna Marco Marchionni alla vigilia. “Conosciamo la forza dell’Ascoli, noi vogliamo fare una buona gara però per rimanere in alto, rispetto al match con l’Arezzo non dovremo mai lasciare spazio all’avversario, consapevoli della loro forza ma anche delle nostre possibilità. Marchionni darà un po’ di riposo a Motti per recuperare un problema che si porta dietro da tempo, stessa cosa per Corsinelli che però è quasi pronto. Torna tra i convocati Di Marco.