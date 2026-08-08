Solini è la certezza della difesa del Ravenna: “Ripartiamo con entusiasmo”

Matteo Solini è, in questo momento storico, il totem al quale la difesa del Ravenna si affida per respingere gli assalti della Reggiana all’esordio in campionato. Nel posticipo di lunedì 24 agosto, infatti, saranno assenti gli squalificati Bianconi ed Esposito, quindi della rosa attuale del Ravenna l’unico centrale accertato è proprio Solini. Sembra scontato che da qui alla gara in programma allo stadio Città del Tricolore un nuovo difensore verrà acquistato, intanto comunque Solini prepara il match di Coppa Italia di domani sera a Benevento in cui avrà Esposito al suo fianco.

Nella passa stagione Solini ha risposto in modo positivo alle ambizioni della società, grazie ad un rendimento continuo e a qualche squillo in zona-gol, visto che sui calci piazzati ha spesso fatto capolino nelle aree avversarie. Solini conosce quindi bene la Serie C e avverte il desiderio della società di alzare ulteriormente il tiro: «Ripartiamo con entusiasmo - dice - con la voglia di migliorarci. Sappiamo che quello che abbiamo fatto l’anno scorso non basterebbe e che ogni stagione rappresenta sempre una storia a sé. Per questo dovremo lavorare forte fin dall’inizio per farci trovare pronti a Reggio Emilia. Inoltre c’è da fare bella figura in Coppa».

Solini al momento non sa chi gli giocherà a fianco al debutto in campionato: «Vero, ma posso dire fin da ora che non sarà un problema: chiunque verrà in campo darà il massimo. Abbiamo un gruppo formato da ragazzi seri, tutti durante la settimana lavorano sempre con grande disponibilità e affronteranno serenamente la sfida in casa della Reggiana, una delle squadre favorite del girone».

A proposito del Girone B, Solini dice: «Quello che ci aspetta sarà un campionato molto competitivo, in cui serviranno continuità e umiltà. Le ambizioni ci sono e dovremo dimostrarle ogni domenica con i fatti. Se riusciremo a mantenere la giusta mentalità e a lavorare sempre da squadra, potremo, a mio parere, fare un percorso importante».