Solini è la certezza della difesa del Ravenna: “Ripartiamo con entusiasmo”

Matteo Solini è, in questo momento storico, il totem al quale la difesa del Ravenna si affida per respingere gli assalti della Reggiana all’esordio in campionato. Nel posticipo di lunedì 24 agosto, infatti, saranno assenti gli squalificati Bianconi ed Esposito, quindi della rosa attuale del Ravenna l’unico centrale accertato è proprio Solini. Sembra scontato che da qui alla gara in programma allo stadio Città del Tricolore un nuovo difensore verrà acquistato, intanto comunque Solini prepara il match di Coppa Italia di domani sera a Benevento in cui avrà Esposito al suo fianco.