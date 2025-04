Serie D: rinviate cinque partite di domenica, i play-off del Ravenna slittano al 18 maggio

Clamoroso in Serie D. La Lnd, infatti, ha disposto il rinvio di tutte le partite con le squadre impegnate nella lotta salvezza: questo perchè martedì 6 maggio verrà discusso il ricorso dello Zenith Prato contro la penalizzazione di 15 punti. Posticipate da domenica 4 a domenica 11 maggio quindi United-San Marino, Corticella-Sasso Marconi, Zenith-Piacenza e Lentigione-Sammaurese. Rinviata anche Tau-Pistoiese, impegnate nella corsa play-off col Lentigione. Quest vuole dire che anche i play-off slitteranno di una settimana, per cui il Ravenna tornerà in campo non più domenica 11 ma domenica 18 maggio.