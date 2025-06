Serie D o Serie C: il Ravenna ha stilato un doppio piano

Aspettando l’ora X per il possibile ripescaggio, il Ravenna comunque si muove. Se Francesco Manuzzi è già stato liberato dal Ravenna con alcune società di serie D e il Forlì di serie C che hanno chiesto informazioni, Simone Biagi è decisamente nel mirino della Pistoiese, che ha preso Gennari dalla Sambenedettese e Serena dalla Clodiense. Novità per il Ravenna ci saranno certamente in attacco, dove dovrebbe cambiare tutto fatta forse eccezione per Zagrè, apparso comunque ancora acerbo per una serie D da vincere, figuriamoci quindi per un buon campionato di C. Col ripescaggio sarebbero sicure le conferme di Esposito, Onofri (già sotto contratto in caso di promozione) e Rossetti, mentre anche Rrapaj ormai è una bandiera difficile da ammainare. Capitolo portiere: in caso di D si andrebbe avanti con Fresia, col ripescaggio invece si profila il grande ritorno di Giacomo Venturi (deciderà entro 4-5 giorni).

