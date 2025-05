Serie D Girone D play-off: Ravenna, nella finale con il Tau il pareggio avrebbe un sapore dolcissimo

Ancora tu? Terzo match stagionale in arrivo tra Ravenna e Tau Altopascio, ma questa volta la posta in palio domenica prossima al Benelli alle 20 sarà più importante rispetto alle due partite di campionato. Entrambe concluse con un pareggio, risultato che questa volta sarebbe certamente gradito ad un Ravenna che con un nulla di fatto al termine degli eventuali tempi supplementari risulterebbe vincitore dei play-off e si metterebbe in una posizione decisamente privilegiata per il ripescaggio in serie C.

Motti presente e futuro?

Il match di andata vide lo scontro tra le prime due squadre della classifica, ma dopo lo 0-0 del Benelli i giallorossi vennero scavalcati dal Forlì, che iniziò la scalata verso la fuga solitaria che lo ha portato alla promozione. Osservato speciale di quel match fu il capocannoniere Motti, oggetto del desiderio del Ravenna nel mercato invernale. La società toscana respinse le attenzioni giallorosse anche alla luce dell’allora primato, ma l’innamoramento per Motti non è mai passato ed è praticamente scontato che il Ravenna tornerà alla carica la prossima estate per completare il suo ingaggio.

La gara di ritorno, valida per la trentesima giornata, è storia molto recente e nonostante un altro pareggio (1-1) induce invece ad un cauto ottimismo. Il Ravenna infatti risultò complessivamente superiore agli avversari ma ebbe il torto di non dare seguito alla rete di Calandrini facendosi raggiungere da Andolfi ad un quarto d’ora dalla fine.

Play-off ok

Le due squadre arrivano alla finale dopo svolgimenti sostanzialmente opposti delle rispettive semifinali. Il Ravenna ha superato la Pistoiese nei tempi supplementari, dopo oltre cento minuti vissuti in apprensione non tanto per i pericoli non creati dagli avversari ma perché una rete occasionale della Pistoiese avrebbe avuto effetti devastanti. Il Tau invece è stato con più di un piede fuori dai giochi dopo il vantaggio del Lentigione, ma da squadra combattiva e mai morta ha rimontato in quattro minuti (32’ e 36’ del secondo tempo) con una doppietta di Rinaldini che ha messo al tappeto la squadra di Cassani. Ci si aspetta, quindi, una finale con il Ravenna favorito dal doppio risultato possibile ma con gli occhi assolutamente aperti contro una squadra che è stata l’autentica rivelazione del girone D e che ha sicuramente meno da perdere dei giallorossi nel contesto, viste le diverse ambizioni societarie.