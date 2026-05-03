Serie C Play-off, le vincitrici del primo turno: ecco tutte le possibili avversarie del Ravenna

Sono partiti i play-off di Serie C. Ecco i risultati delle 9 gare del Primo turno dei play-off dei gironi.

GIRONE A: Cittadella-Arzignano 2-2, Trento-Giana Erminio 1-2, Lumezzane-Alcione 0-0.

GIRONE B: Pineto-Gubbio 2-1, Juventus Next Gen-Vis Pesaro 2-2, Pianese-Ternana 1-1.

GIRONE C: Monopoli-Casarano 0-2, Casertana-Atalanta U23 1-0, Crotone-Audace Cerignola 1-1.

Questi gli accoppiamenti del Secondo turno dei gironi, le cui gare si giocheranno tutte mercoledì 6 maggio.

GIRONE A: Lecco-Giana Erminio e Cittadella-Lumezzane.

GIRONE B: Campobasso-Pineto e Juventus Next Gen-Pianese.

GIRONE C: Cosenza-Casarano e Casertana-Crotone.

Il Ravenna nel primo turno nazionale dei play-off in programma domenica 10 maggio (andata, in trasferta) e mercoledì 13 maggio (ritorno, stadio Bruno Benelli) affronterà una delle 12 formazioni impegnate nel secondo turno dei gironi: l’unica squadra che non incrocerà di sicuro la strada del Ravenna è il Cosenza, la migliore delle quarte classificate, che se si qualificherà diventerà la quinta testa di serie al fianco dei giallorossi di Mandorlini, del Renate, della Salernitana e del Potenza.