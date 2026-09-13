Serie C girone B, Gol di Tenkorang e doppietta di Rabbi: il Ravenna liquida il Perugia al Benelli (3-0)

RAVENNA-PERUGIA 3-0

RAVENNA (4-3-3): Venturi; Da Pozzo (35’ st Donati), Zaro, Esposito, Bani; Duca, Viola (15’ st Lonardi), Tenkorang (44’ st Orellana); Spini (15’ st Casiraghi), Rabbi, Maggio (15’ st Fischnaller). In panchina: Ciardi, Stagni, Bianconi, Solini, Ilari, Calandrini. Allenatore: Andrea Mandorlini.

PERUGIA (3-5-2): Zelezny; Tozzuolo, Riccardi, Papazov (20’ st Angeli); Quirini (31’ st Seha), Carriero, Langella, Kabashi, Borsoi (15’ st Stramaccioni); Canotto (1’ st Renault), Sabbatani (15’ st Vergani). In panchina: Moro, Strappini, Dottori, Agnissan, Conti, Ladinetti, Cortesi, Van Amersfoort. Allenatore: Aimo Diana.

ARBITRO: Di Reda di Molfetta

RETI: 27’ st Tenkorang, 43’ st e 53’ st Rabbi.

AMMONITI: Carriero, Canotto e Tenkorang.

ESPULSO: 46’ pt Kabashi.

NOTE. Spettatori 4.653 (1.853 paganti 2.800 abbonati) per un incasso di 46.452 euro. Angoli 3-2 per il Ravenna.

Tutto facile per il Ravenna che non lascia scampo al Perugia al Benelli (3-0) e lo trafigge nella ripresa grazie al gol di Tenkorang al 72’ e alla doppietta di Rabbi su due gentili omaggi del portiere Zelezny. Nel primo tempo solo una traversa di Rabbi ma soprattutto il rosso esagerato mostrato, dopo controllo Fvs, a Kabashi nel recupero per un pestone su Duca (non aveva piede a martello in quanto era a terra). Decisivo per la vittoria il cambio di modulo deciso da Mandorlini all’ora di gioco e il passaggio al 4-3-1-2 con Casiraghi che da trequartista è stato decisivo fornendo a Tenkorang l’assist dell’1-0 e a Rabbi quello del 3-0.