Segna ancora Okaka nel finale: il Ravenna batte 1-0 l’Ascoli e resta nella scia dell’Arezzo

Un colpo di tacco di Stefano Okaka all’88’, dopo una deviazione ravvicinata di testa di Da Pozzo respinta da Vitale, regala al Ravenna la vittoria sull’Ascoli nel big-match tra le due seconde della classe. Il Ravenna resta quindi in scia all’Arezzo, vincitore sabato per 5-1 sul Campobasso, e si candida come vera rivale dei toscani. Partita comunque molto sofferta, con l’Ascoli che è sembrato di caratura superiore. Ma il Ravenna ha lottato con grande spirito e con l’ingresso di Okaka, centravanti che sa spostare ancora le partite, ha avanzato il proprio baricentro, trovando a 120 secondi dalla fine la rete su cross di Falbo, grazie al “buco” di Guiebre e alla deviazione di testa di Da Pozzo.