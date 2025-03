«Da molti anni con il presidente pensavamo che al nostro rientro in Italia avremmo dovuto fare qualcosa di importante per la città che amiamo. Non è stata un’opportunità casuale ma una scelta voluta, spinta dalla volontà di riportare il Ravenna dove merita. Siamo entrati con enorme passione e determinazione, consapevoli del valore che questa squadra ha per la città e i suoi tifosi. Il Ravenna è anche un simbolo, un patrimonio della nostra comunità. Vogliamo costruire un futuro solido e ambizioso».