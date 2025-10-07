Scavalcano la recinzione per vedere il Ravenna senza biglietto: doppio daspo di 2 e 5 anni

Scavalcano la recinzione dello stadio per andare a vedere il Ravenna ma beccano il daspo. Nelle prime giornate di campionato allo stadio Benelli, due persone sono state denunciate per scavalcamento della recinzione dell’impianto sportivo e conseguentemente il Questore ha emesso il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni calcistiche. In particolare, nelle fasi iniziali della partita, due persone prive di biglietto, in due distinte zone del perimetro dello stadio, hanno oltrepassato la recinzione esterna tentando di dirigersi verso gli spalti; sono state prontamente fermate dal personale addetto alla vigilanza ed identificate dagli operatori di Polizia.

Entrambi, con numerosi precedenti penali e di polizia, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria ed, a seguito dell’istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Ravenna, è stato adottato il provvedimento daspo della durata di due e cinque anni, in quest’ultimo caso in quanto il destinatario già in passato era stato gravato dalla medesima misura di divieto per il coinvolgimento a disordini avvenuti in occasione di una partita di calcio.