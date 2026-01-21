Rossetti scuote il Ravenna: “Con il Bra alla prima difficoltà siamo andati in crisi”

Ieri, oggi, domani, sempre Matteo Rossetti, Certamente il centrocampista giallorosso avrebbe voluto celebrare in modo diverso il prolungamento del contratto che lo legherà al Ravenna fino al giugno 2028, però domenica scorsa contro il Bra è andata in modo sicuramente diverso da quello che Rossetti, tutti i suoi compagni e gli oltre 100 tifosi al seguito speravano. Quindi bisogna resettare e guardare avanti, magari con qualche variante tattica però difficilmente senza un metronomo davanti alla difesa come il giocatore di Saluzzo.