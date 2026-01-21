Rossetti scuote il Ravenna: “Con il Bra alla prima difficoltà siamo andati in crisi”

Ieri, oggi, domani, sempre Matteo Rossetti, Certamente il centrocampista giallorosso avrebbe voluto celebrare in modo diverso il prolungamento del contratto che lo legherà al Ravenna fino al giugno 2028, però domenica scorsa contro il Bra è andata in modo sicuramente diverso da quello che Rossetti, tutti i suoi compagni e gli oltre 100 tifosi al seguito speravano. Quindi bisogna resettare e guardare avanti, magari con qualche variante tattica però difficilmente senza un metronomo davanti alla difesa come il giocatore di Saluzzo.

Rossetti può infatti cavarsela bene sia nella linea centrale a tre come a Ravenna ha sempre fatto, sia in un centrocampo a quattro nei due centrali.

La serie C è il suo pane, come i suoi compagni sta masticando amaro e vuole ripartire subito: «L’aspetto positivo di questo periodo per me è stato il rinnovo di contratto che volevo tanto, perchè a Ravenna ho trovato una seconda casa. Quanto alle vicende del campo, domenica scorsa siamo partiti bene ma alla prima difficoltà siamo andati un po’ in crisi. C’è tanta delusione per questa nuova sconfitta, perché vorremmo davvero fare quello che in questo momento non ci riesce più. Sono poi tanto dispiaciuto per i tifosi che ci seguono sempre e come i miei compagni chiediamo loro scusa per questo momento di difficoltà nei risultati che vogliamo termini presto, stiamo lavorando come sempre col massimo impegno per uscirne».

Una ricetta in assoluto non esiste, perché il vento può girare a lungo nel verso giusto e poi all’improvviso cambiare direzione, però Rossetti non ha dubbi: «Credo sempre moltissimo nel lavoro quotidiano e in quello che facciamo ogni giorno. In questo modo qui a Ravenna ho vinto tanto e non mi sono mai trovato in questo anno e mezzo in un periodo difficile come questo, quindi sono convinto che continuando a crederci e ad allenarci bene come facciamo potremo uscirne. Ovviamente mi auguro accada già dalla prossima partita anche grazie al sostegno che i tifosi non ci hanno mai fatto mancare».