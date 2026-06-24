Ronaldinho tesserato dal Ravenna: il video celebrativo su instagram tra Milano, Venezia, il Brasile e lo stadio Benelli

Da Casa Cipriani, dove l’operazione ha preso il via ad un Benelli strapieno e pronto a esultare per un gol di Ronaldinho. Al momento un video ricostruito su instagram, ma è facile immaginare che, se accadesse davvero, la realtà supererebbe la fantasia. Con un filmato che tocca i luoghi simbolo dell’operazione il Ravenna Fc ha celebrato l’ufficializzazione del tesseramento dell’ex Pallone d’oro brasiliano, tesserato per il prossimo campionato di Serie C. Ecco allora, seguendo un pallone griffato giallorosso, l’hotel di lusso a 5 stelle che ha dato il via all’operazione, Milano, dove Ronaldinho ha giocato tra il 2008 e il 2011 ai tempi del Milan, con Ariedo Braida (oggi vicepresidente del Ravenna) direttore sportivo, poi Venezia, richiamo alle origini della famiglia Cipriani, Rio de Janeiro, Miami, dove nella notte c’è stata la conferenza ufficiale e infine Ravenna, prossima tappa del campione.