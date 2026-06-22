Ronaldinho fa impazzire New York e fa subito decollare il brand Ravenna

Ravenna Calcio
  • 22 giugno 2026
Sopra a sinistra Ronaldinho la notte scorsa in conferenza stampa a New York, a destra con la sciarpa del Ravenna nel dicembre 2025 a Miami; sotto in campo sabato per l’esibizione di calcio a 6
Sopra a sinistra Ronaldinho la notte scorsa in conferenza stampa a New York, a destra con la sciarpa del Ravenna nel dicembre 2025 a Miami; sotto in campo sabato per l’esibizione di calcio a 6
Ronaldinho fa impazzire New York e fa subito decollare il brand Ravenna
Ronaldinho fa impazzire New York e fa subito decollare il brand Ravenna

Di là dall’Oceano Atlantico, tra una partita dei Mondiali e l’altra, a calamitare l’attenzione della gente sono le vecchie glorie. La Fifa ne ha chiamati a più non posso. Partendo dalle Italian Legends che avevano l’ingrato compito di consolare la folta comunità tricolore disperata per l’assenza degli azzurri. Così, il 5 giugno all’Ontario Soccer Stadium di Vaughan, in Canada, sono scesi in campo Roberto Baggio, Christian Vieri, Alessandro Nesta, Gianluca Pagliuca, Massimo Ambrosini, Vincenzo Iaquinta, Christian Panucci e Cristian Zaccardo per sfidare in una partita 6 contro 6 le vecchie glorie canadesi. Due giorni dopo il bis al Rocco Commisso Stadium di New York, città che pullula di italo-americani, contro gli Usa, con i “rinforzi” di Alessandro Del Piero e Marco Materazzi.

L’annuncio di Ronaldinho

I più applauditi e amati sono però sempre i sudamericani, perché hanno dentro il gusto dello spettacolo e la voglia del gesto tecnico. E uno dei più amati è il futuro ravennate Ronaldinho. Che è sceso in campo anche la scorsa notte all’Arthur Ashe Stadium, il campo principale del Billie Jean King National Tennis Center, l’immenso circolo di New York all’interno del quale si svolgono gli Us Open. Davanti a quasi 4mila persone Ronaldinho ha giocato un match di calcio a 6 messo in piedi, in collaborazione con la Fifa, dal “Si sabe fest”, un’organizzazione voluta dal cantante colombiano Blessd che unisce musica e calcio con gli ex assi del pallone (presenti anche Pastore, Juninho, Quaresma e Felipe Melo) e quelli delle sette note. Di fronte il Ronaldinho team e il Blessd team, con vittoria di quest’ultima squadra. All’appello mancava proprio Blessd, in quanto per problemi logistici il cantante non è riuscito a prendere parte all’evento, che serviva anche a lanciare il suo nuovo lavoro “El peor hombre del mundo”. In conferenza stampa è andato il solo Ronaldinho e una domanda ha riguardato il Ravenna. Questa la sua risposta testuale: «Per quanto riguarda il mio ritorno in campo il 23 giugno faremo l’annuncio su molte cose e sono davvero felice di questa nuova collaborazione».

Ravenna, R10 e Nike

Appuntamento quindi fissato per domani a Miami, nel grande evento organizzato da Ignazio Cipriani per annunciare l’ingresso di R10 nel club giallorosso. Al Cipriani Downtown Miami, alle 20 locali (quando in Italia saranno le 4 di mercoledì mattina) ci sarà una cena per 70 invitati vip e un successivo party per 250 persone. Evento organizzato insieme a Nike, che presenterà la nuova maglia del Ravenna con il simbolo R10 di Ronaldinho sul cuore. Ronaldinho è da sempre legato da un contratto d’oro alla Nike, che durante la sua carriera lanciò anche una linea di scarpe dedicata a lui e lo he sempre inserito tra i protagonisti degli spot che hanno segnato un’epoca. Oltre a essere testimonial Nike, R10 lo è anche di Pepsi, di EA Sports e di Konami e infatti continua a essere pagato per essere presente sia in Fifa che in Pes (e ora in eFootball). Insomma, una macchina da soldi. Che tra l’ultima partita ufficiale (Fluminense-Goias 2-0 del 26 settembre 2015) e quella che giocherà in futuro a Ravenna, è sceso in campo qualche volta anche con il Barça Legends in cambio di... 150mila euro a partita. Il successo planetario di Ronaldinho è testimoniato dal fatto che su Instagram abbia 79 milioni di follower. Il Ravenna venerdì ne aveva 24mila, ieri sera 31mila (il 30% in più in due giorni), con il post sul lancio della nuova maglia messo in rete sabato che ha avuto oltre 10mila mi piace.

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