Ronaldinho fa impazzire New York e fa subito decollare il brand Ravenna

Di là dall’Oceano Atlantico, tra una partita dei Mondiali e l’altra, a calamitare l’attenzione della gente sono le vecchie glorie. La Fifa ne ha chiamati a più non posso. Partendo dalle Italian Legends che avevano l’ingrato compito di consolare la folta comunità tricolore disperata per l’assenza degli azzurri. Così, il 5 giugno all’Ontario Soccer Stadium di Vaughan, in Canada, sono scesi in campo Roberto Baggio, Christian Vieri, Alessandro Nesta, Gianluca Pagliuca, Massimo Ambrosini, Vincenzo Iaquinta, Christian Panucci e Cristian Zaccardo per sfidare in una partita 6 contro 6 le vecchie glorie canadesi. Due giorni dopo il bis al Rocco Commisso Stadium di New York, città che pullula di italo-americani, contro gli Usa, con i “rinforzi” di Alessandro Del Piero e Marco Materazzi.