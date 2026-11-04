Ronaldinho-day, si entra nel vivo: ecco i prezzi dei biglietti e le modalità di prevendita

Il Ravenna Fc ha appena comunicato la modalità di prevendita per il Ronaldinho-day, la partita Ravenna–Forlì in programma domenica 15 novembre 2026 alle ore 17.30 allo Stadio Bruno Benelli.

“In occasione di questo evento straordinario, la società ha indetto la Giornata giallorossa: la gara non sarà pertanto compresa negli abbonamenti stagionali. La volontà del Ravenna Fc è quella di riservare la massima priorità ai propri abbonati, riconoscendo e premiando chi, attraverso la sottoscrizione della tessera stagionale, ha dimostrato attaccamento ai colori giallorossi e fiducia nel progetto della società. Per questo motivo, agli abbonati sarà garantita una prima fase di vendita esclusiva, con tariffe riservate e il diritto di confermare il proprio posto. Parallelamente, per consentire anche agli altri tifosi di partecipare a un appuntamento destinato a entrare nella storia del club, Ravenna Fc ha previsto l’allestimento di una tribuna temporanea aggiuntiva, Tribuna R10, che consentirà di ampliare la capienza dello stadio Benelli. I biglietti per questa struttura saranno disponibili durante la vendita libera, con un sistema articolato in tre fasce di prezzo progressive”.

Questi i prezzi e le modalità

PRELAZIONE ABBONATI – PRIORITÀ E POSTO GARANTITO

Fase riservata esclusivamente agli abbonati della stagione 2026-2027. Gli abbonati potranno acquistare il biglietto per la gara confermando il proprio posto, alle tariffe agevolate previste dalla società.

Periodo di prelazione: Da giovedì 5 novembre alle ore 15 a sabato 7 novembre alle ore 19 (la prelazione potrà essere esercitata utilizzando il codice Fidelity e il PIN associato alla propria tessera, necessari per accedere alla procedura di acquisto).

Allo scadere della finestra di prelazione, i posti non confermati torneranno automaticamente nella disponibilità della società e potranno essere acquistati durante la successiva fase di vendita libera.

Tariffe riservate agli abbonati

CURVA MERO: Intero 15 euro, Ridotto Young e under14: 10 euro

TRIBUNA INFERIORE COPERTA: Intero 30 euro, Ridotto Young e under14: 15 euro

TRIBUNA LATERALE COPERTA: Intero 40

TRIBUNA CORVETTA: Intero: 50 euro

Le tariffe ridotte sono riservate agli Under 14 e ai Young dai 15 ai 23 anni, esclusivamente nei settori Tribuna Inferiore e Curva.

VENDITA LIBERA – SETTORI ORDINARI DELLO STADIO

Fase aperta a tutti i tifosi, successivamente alla prelazione abbonati. Durante questa fase saranno resi disponibili i posti non confermati dagli abbonati e gli ulteriori posti destinati alla vendita libera, secondo le disponibilità dei singoli settori. La fase di vendita libera inizierà lunedì 9 novembre alle ore 15

Tariffe di vendita libera

CURVA MERO: Intero 30 euro, Ridotto Under 18: 25 euro, Ridotto under14: 20 euro

TRIBUNA INFERIORE COPERTA: Intero 60 euro, Ridotto over65 e under18: 40 euro Ridotto under 14: 30 euro

TRIBUNA LATERALE COPERTA: Intero 120 euro, Ridotto Over65, under18 e under14: 75 euro

TRIBUNA CORVETTA: non disponibile in vendita libera

CURVA SUD (SETTORE OSPITI): Intero 30 euro, Ridotto Under 18: 25 euro, Ridotto under14: 20 euro

VENDITA LIBERA – TRIBUNA R10

Ulteriori posti disponibili grazie all’ampliamento della capienza dello Stadio Benelli. Per consentire a un numero ancora maggiore di tifosi di assistere dal vivo alla partita, Ravenna Fc ha previsto l’allestimento di una tribuna temporanea aggiuntiva nell’area Distinti. La vendita dei biglietti per questa struttura sarà articolata in tre fasce a prezzo progressivo, secondo il seguente schema

Tier 1 Tribuna R10: Intero 75 euro Intero con servizio hospitality: 150 euro (disponibilità 500 posti + 40 con hospitality)

Le modalità di vendita e le relative tempistiche saranno comunicate nei prossimi giorni.

SETTORE OSPITI

Le disposizioni relative alla vendita dei biglietti per il settore ospiti saranno comunicate successivamente, a seguito delle determinazioni assunte in sede di Gos (Gruppo Operativo Sicurezza).

CANALI DI VENDITA

La fase di prevendita, sarà attiva presso i punti vendita fisici Ticketone o direttamente online collegandosi al sito: https://ravennafc.ticketone.it/catalog

Si sottolinea che al fine di evitare code si consiglia fortemente di arrivare allo stadio già muniti di biglietto acquistato attraverso i canali di prevendita.