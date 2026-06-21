Ronaldinho a Ravenna, un inseguimento iniziato in ottobre a Parigi

Ravenna caput mundi, e non era facile nel bel mezzo di un Mondiale che si sta giocando in tre nazioni.

Dalla serata di venerdì oltre che di Messi, Mbappè e Kane si parla ovunque anche di Ronaldinho di nuovo in campo. A Ravenna. «Acquisire Ronaldinho è qualcosa di assolutamente straordinario per il club, era il mio idolo e il suo impatto sul calcio va al di là di quello che ha fatto sul campo»: così il presidente Ignazio Cipriani. Il cui brand è diffuso in tutto il mondo così come quello di Ronaldinho. Già il 22 settembre 2025, quando, a margine della cerimonia avvenuta al Theatre du Chatelet di Parigi per la consegna del Pallone d’Oro a Dembelè, Ignazio Cipriani e Lorenzo Tonetti avevano consegnato a Ronaldinho la maglia del Ravenna numero 10 qualcosa di molto sorprendente si era paventato. Lo stesso presidente Cipriani, in un’intervista esclusiva al Corriere Romagna del 23 dicembre 2025 aveva espresso il suo desiderio: «Una presenza ufficiale di Ronaldinho in giallorosso qui a Ravenna...».

Quando venerdì pomeriggio, durante la conferenza stampa di Baldassarre e Davide Mandorlini, il Ravenna aveva anticipo che martedì 23 a Miami, in pieno campionato del Mondo, ci sarebbe stato un annuncio ufficiale da parte di Ignazio Cipriani, il pensiero era corso subito a Ronaldinho. Ma pensare che una delle più grandi star del calcio mondiale potesse, 11 anni dopo la sua ultima partita, tornare in campo in Serie C con la maglia del Ravenna, sembrava molto più che un’ipotesi di fantacalcio. Invece è così. Ora bisogna vedere se Ronaldinho arriverà a Ravenna per il ritiro dell’8 luglio oppure se “apparirà”, come sembra, solo venerdì 21 agosto in piazza del Popolo, quando ci sarà la presentazione della squadra alla città.