Ronaldinho a Ravenna, un inseguimento iniziato in ottobre a Parigi

Eppure è così, o almeno queste sono le intenzioni del Ravenna, che comunque intende tesserare Ronaldinho per il prossimo campionato. Servono lucidità e saggezza nel frangente, serve quindi Ariedo Braida, l’uomo che lo portò al Milan: «Ronaldinho è un campione senza età. Sarà tesserato col Ravenna e per una realtà come la nostra è un colpo straordinario. Nei prossimi giorni ci sarà un evento di presentazione a Miami. Giocherà? Lo vedremo, ma non è escluso. Un campione, e lui è un fuoriclasse, non ha età. Ronaldinho trasmette passione, incarna il piacere del gioco e la gioia di fare calcio, è un artista del pallone. è un personaggio unico, quando venne al Milan io partecipavo alle cose e feci la mia parte, ma con certi campioni da solo non si poteva fare tutto in questo caso. Quasi sempre facevo le cose con Galliani, accadde anche quella volta. Conosco bene lui ovviamente ma anche il fratello Roberto, che è colui che gestisce tutto quanto si riferisce al personaggio Ronaldinho. Su Roberto ho un aneddoto che pochi conoscono: anche lui calciatore, andò a Torino per qualche settimana e doveva essere tesserato dai granata, però poi per qualche motivo l’affare non andò in porto». Con Ronaldinho al Ravenna, però, andrà diversamente, almeno in sede burocratica: «Ronaldinho sarà tesserato regolarmente, però l’età è quella che è e chiaramente bisognerà vedere quali saranno le sue effettive condizioni, senza farsi illusioni. La cosa importante è che a Ravenna arriverà, come e quando esattamente verrà definito più avanti (martedì 23 giugno a Miami, ndr). Detto questo, il Ravenna si sta muovendo sul mercato e guarda sempre con ottimismo al futuro. Ma sempre senza alimentare troppe illusioni, come dico sempre io servono lavoro, pazienza e progettualità».© RIPRODUZIONE RISERVATA