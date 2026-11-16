Ronaldinho a Ravenna, Sky fa festa: “Migliore ascolto di sempre per una gara di C”

Grandi ascolti su Sky per il debutto di Ronaldinho al Ravenna. Il match della 14a giornata di Serie C contro il Forlì – dalle 17.30 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 - ha raccolto oltre 233 mila spettatori medi complessivi in total audience con l’ 1,7% di share.

Il primo tempo del derby Romagna che ha visto in campo il brasiliano ha raccolto 349 mila spettatori medi complessivi in total audience. È il miglior ascolto di sempre per un match di Serie C su Sky. Ottimi dati anche per il prepartita, con Gianluca Di Marzio e Lorenzo Minotti inviati a bordo campo che hanno registrato 160 mila spettatori medi complessivi in total audience.