Cosa lascia l’esperienza di Ronaldinho in campo con la maglia del Ravenna nel derby con il Forlì? Almeno quattro considerazioni.

La prima, R10 è ancora uno dei calciatori più amati al mondo come dimostrano l’eco mediatica internazionale suscitata dal suo ritorno in campo, le richieste di accredito arrivate da ogni angolo del pianeta, l’interesse del pubblico e il successo delle iniziative commerciali.

La seconda, che Ronaldinho si sente ancora un calciatore. Anche a 46 anni. Non è arrivato in Romagna soltanto per fare passerella, salutare il pubblico e concedersi qualche fotografia. Per quello avrebbe potuto scegliere ben altri palcoscenici. Invece ha voluto giocare, stare dentro la partita anche con umiltà, accettando il rischio di misurarsi con avversari molto più giovani. Ma con il pallone tra i piedi, del resto, ha ricordato a tutti perché è stato Pallone d’Oro.

La terza, per certi versi l’aspetto più preoccupante, è che un giocatore che ha il doppio degli anni di molti avversari sia riuscito a reggere fisicamente un tempo di una partita di Serie C. Certo, i compagni hanno anche corso per lui, ma il dato resta. E apre qualche interrogativo in più rispetto a quelli già evidenti sulla competitività del calcio italiano.

La quarta riguarda il futuro. L’esperienza pionieristica di «Campioni il Sogno» aveva in qualche modo anticipato una tendenza che oggi sembra destinata a consolidarsi: quella di un calcio sempre più intrecciato con lo spettacolo, l’intrattenimento e la costruzione di eventi. Il risultato sportivo resta centrale, ma non è più l’unico elemento attorno al quale si sviluppa un’iniziativa. C’è tutto quello che succede prima, durante e dopo la partita: la narrazione, i personaggi, la visibilità internazionale, il coinvolgimento del pubblico, le opportunità commerciali.

È un modello che divide, forse oggi più che mai. Può piacere o meno, ma è difficile immaginare un ritorno al passato. E va riconosciuto al presidente Cipriani il coraggio di averlo sperimentato in una realtà distante dalle grandi platee, allestendo un’operazione capace di generare ricavi in un campionato nel quale, normalmente, le uscite superano abbondantemente le entrate. Un all-in con molte incognite. Alla fine il Ravenna ha vinto su entrambi i fronti: quello sportivo e quello economico-mediatico. Ma per capire fino in fondo quanto fosse rischiosa l’operazione basta provare a immaginare uno scenario diverso: cosa sarebbe successo se il Forlì avesse portato via punti dal Benelli? Perché nel calcio, anche quando diventa spettacolo, a decidere se una scommessa è riuscita resta sempre il campo.