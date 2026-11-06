Ronaldinho a Ravenna: già venduti 1.100 biglietti

Detto fatto. Le tribune supplementari per aumentare la capienza in occasione del match contro il Forlì che vedrà la presenza di Ronaldinho in giallorosso sono già state alzate ed entro la giornata odierna dovrebbero essere ultimate per poi essere collaudate in tempo per lunedì. Perché lunedì inizierà la vendita libera dei biglietti e si punta ad avere tutte le certezze del caso per la sicurezza della Tribuna R10, così come è stata ribattezzata. Questa Tribuna R10 è composta da tre strutture che prevedono 600 posti ciascuna e porteranno la capienza totale, per la sfida del 15 novembre, a circa 6.500 posti. La settimana successiva al match saranno tolte per permettere la ripresa dei lavori previsti nel settore distinti.