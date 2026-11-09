Ronaldinho a Ravenna, ecco quando arriverà

Inizia la settimana di Ronaldinho, un evento assolutamente incredibile a dirsi ma vero. Il campione brasiliano è atteso a Ravenna soltanto 48, massimo 72 ore prima della gara contro il Forlì. Di recente anche la stampa francese si è informata sull’operazione che permetterà di rivedere Ronaldinho in campo dopo undici anni dal suo addio al calcio. In mattinata il Gos dovrà esprimersi sulle nuove tribune denominate R10. Sempre oggi, ma alle 15, inizierà la vendita libera dei biglietti disponibili, sul circuito Ticketone: saranno in tutto poco meno di 4000 escludendo le 2640 prelazioni e considerando che la capienza è stata implementata solo per l’occasione dalle tre tribunette supplementari allestite nel settore dei distinti. Con il parere favorevole del Gos, saranno disponibili oggi anche la curva ospiti, che potrà regolarmente contenere fino a 627 tifosi, e le tribune R10. I prezzi; curva Mero 30 euro, tribuna inferiore 60, tribuna laterale 120, curva ospiti 30, mentre per la tribuna denominata R10 oggi saranno disponibili 500 posti a 75 euro e 40 a 150 euro con hospitality.

Questa mattina il Gos ufficializzerà ciò che appare scontato per quanto riguarda il settore ospiti. Potranno acquistare il biglietto solo i tifosi del Forlì muniti di fidelity. Che al momento sono 400. In questi giorni sono arrivate richieste per nuove fidelity: da capire se il Gos concederà anche ai nuovi tesserati la possibilità di acquistare i biglietti oppure se “cristallizzerà” la situazione-fidelity al 31 ottobre, come fece già un anno fa per timore che potessero aggiungersi tifosi del Cesena.