Ronaldinho a Ravenna: ecco dove alloggerà a Milano Marittima

Sarà il Bolina Suite & Spa di Milano Marittima ad accogliere Ronaldinho nel fine settimana che riporterà il fuoriclasse brasiliano in campo, domenica 15 novembre alle 17.30, per il derby Ravenna-Forlì.

Il campione è atteso oggi, venerdì, nell’hotel di viale Romagna. Il soggiorno proseguirà fino a lunedì, giorno del check-out: quattro notti nella cornice della struttura inaugurata nel 2024.

Per il Bolina, l’arrivo dell’ex stella di Barcellona e Milan aggiunge un capitolo speciale a un autunno già da ricordare. L’hotel ha appena conquistato quattro Haute Grandeur Global Excellence Awards 2026: due riconoscimenti mondiali, uno europeo e uno italiano. Adesso si prepara a ospitare uno dei volti più amati del calcio.