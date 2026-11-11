Ronaldinho a Ravenna e il dibattito tra i tifosi: “Chi viene allo stadio solo per lui è giusto che paghi 150 euro”

«È giusto fare pagare 150-200 euro a quei ravennati che vengono solo per Ronaldinho e del nostro vecchio derby, fondamentale per la classifica, non interessa nulla. Per i veri tifosi giallorossi l’unica cosa che conta è battere il Forlì». È una frase che fotografa il clima che si respira in città alla vigilia di una domenica destinata a entrare nella storia del Ravenna. Perché il derby non sarà una partita come tutte le altre: sul terreno di gioco ci sarà Ronaldinho, un Pallone d’Oro pronto a indossare, anche soltanto per una manciata di minuti, la maglia giallorossa. E se in campo ci saranno tre punti pesantissimi da conquistare, fuori dal rettangolo verde la febbre è già altissima.