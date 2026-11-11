Ronaldinho a Ravenna e il dibattito tra i tifosi: “Chi viene allo stadio solo per lui è giusto che paghi 150 euro”

«È giusto fare pagare 150-200 euro a quei ravennati che vengono solo per Ronaldinho e del nostro vecchio derby, fondamentale per la classifica, non interessa nulla. Per i veri tifosi giallorossi l’unica cosa che conta è battere il Forlì». È una frase che fotografa il clima che si respira in città alla vigilia di una domenica destinata a entrare nella storia del Ravenna. Perché il derby non sarà una partita come tutte le altre: sul terreno di gioco ci sarà Ronaldinho, un Pallone d’Oro pronto a indossare, anche soltanto per una manciata di minuti, la maglia giallorossa. E se in campo ci saranno tre punti pesantissimi da conquistare, fuori dal rettangolo verde la febbre è già altissima.

Caccia al tagliando

La prima testimonianza arriva dalla caccia al biglietto, diventata nelle ultime ore una vera e propria corsa contro il tempo. Sold out la Curva Mero, così come le diverse aree della tribuna Corvetta, laterale e inferiore. In esaurimento anche il settore ospiti, mentre fino a ieri sera restava qualche possibilità nella tribuna provvisoria «R10» a 90 euro. Chi non è riuscito ad acquistare il proprio tagliando si è così riversato sui gruppi social di tifosi e sostenitori, chiedendo disponibilità e cercando qualcuno disposto a cedere il posto attraverso il cambio nominativo. Una sorta di mercato parallelo, alimentato dalla voglia di non mancare a un appuntamento che ha superato i confini della normale partita di calcio. Al Bar Revenge, dove lunedì sembrava fosse possibile acquistare i biglietti, circa un centinaio di persone è rimasto a bocca asciutta. Per chi è disposto a spendere cifre importanti, rimane la soluzione della «R10 Hospitality», dove la disponibilità è ancora buona, ma il prezzo sale a 150 euro. Una cifra che ha acceso il dibattito, anche perché tra i tifosi non tutti sembrano avere la stessa idea di ciò che rappresenterà la domenica del Benelli. La seconda tranche è stata messa in vendita alle 19 e l’ultima, che consiste in 700 posti circa, sarà disponibile sul circuito TicketOne dalle 19 di oggi. I biglietti a disposizione resteranno in vendita fino a domenica, ovviamente salvo esaurimento. Per quanto riguarda il settore ospiti, alle 19.30 di ieri erano ancora disponibili 112 biglietti, sempre con obbligo di Fidelity per i residenti nella provincia di Forlì Cesena.

Le opinioni sui social