Ronaldinho a Ravenna e il dibattito tra i tifosi: “Chi viene allo stadio solo per lui è giusto che paghi 150 euro”

Ravenna Calcio
Ronaldinho a Ravenna e il dibattito tra i tifosi: “Chi viene allo stadio solo per lui è giusto che paghi 150 euro”

«È giusto fare pagare 150-200 euro a quei ravennati che vengono solo per Ronaldinho e del nostro vecchio derby, fondamentale per la classifica, non interessa nulla. Per i veri tifosi giallorossi l’unica cosa che conta è battere il Forlì». È una frase che fotografa il clima che si respira in città alla vigilia di una domenica destinata a entrare nella storia del Ravenna. Perché il derby non sarà una partita come tutte le altre: sul terreno di gioco ci sarà Ronaldinho, un Pallone d’Oro pronto a indossare, anche soltanto per una manciata di minuti, la maglia giallorossa. E se in campo ci saranno tre punti pesantissimi da conquistare, fuori dal rettangolo verde la febbre è già altissima.

Caccia al tagliando

La prima testimonianza arriva dalla caccia al biglietto, diventata nelle ultime ore una vera e propria corsa contro il tempo. Sold out la Curva Mero, così come le diverse aree della tribuna Corvetta, laterale e inferiore. In esaurimento anche il settore ospiti, mentre fino a ieri sera restava qualche possibilità nella tribuna provvisoria «R10» a 90 euro.

Chi non è riuscito ad acquistare il proprio tagliando si è così riversato sui gruppi social di tifosi e sostenitori, chiedendo disponibilità e cercando qualcuno disposto a cedere il posto attraverso il cambio nominativo. Una sorta di mercato parallelo, alimentato dalla voglia di non mancare a un appuntamento che ha superato i confini della normale partita di calcio. Al Bar Revenge, dove lunedì sembrava fosse possibile acquistare i biglietti, circa un centinaio di persone è rimasto a bocca asciutta.

Per chi è disposto a spendere cifre importanti, rimane la soluzione della «R10 Hospitality», dove la disponibilità è ancora buona, ma il prezzo sale a 150 euro. Una cifra che ha acceso il dibattito, anche perché tra i tifosi non tutti sembrano avere la stessa idea di ciò che rappresenterà la domenica del Benelli. La seconda tranche è stata messa in vendita alle 19 e l’ultima, che consiste in 700 posti circa, sarà disponibile sul circuito TicketOne dalle 19 di oggi. I biglietti a disposizione resteranno in vendita fino a domenica, ovviamente salvo esaurimento.

Per quanto riguarda il settore ospiti, alle 19.30 di ieri erano ancora disponibili 112 biglietti, sempre con obbligo di Fidelity per i residenti nella provincia di Forlì Cesena.

Le opinioni sui social

E proprio sui social è partita una sorta di partita nella partita, con botta e risposta tra chi considera l’occasione imperdibile e chi, invece, non vuole perdere di vista il vero obiettivo. «Una volta nella vita, li vale tutti. Non è che Ravenna abbia avuto tante altre possibilità per vedere certi campioni», scrive un sostenitore. Ma c’è subito chi replica, con una buona dose di ironia: «Chissà cosa pensate di vedere», mettendo in dubbio quanto Ronaldinho possa incidere sul terreno di gioco.

Ancora più netto il giudizio di un altro tifoso: «Esaltarsi per veder giocare Ronaldinho due minuti non ha senso. Nemmeno farà gol perché non gli danno il tempo». E aggiunge una considerazione che fotografa bene la distanza tra le due posizioni: «Non vado a vedere la partita per principio, se devo spendere 30 euro per un biglietto in curva preferisco mille volte andare a vedere la Champions League».

C’è però anche chi vive l’arrivo del brasiliano come un appuntamento da raccontare ai nipoti. «A 11 anni ho visto giocare la Juventus al Benelli, mentre a 12 ho visto Sotgia distruggere un certo Lombardo e sempre negli stessi anni Batistuta uscire disperato dal Benelli. Ora il sogno da bambino si avvera, con l’arrivo di un Pallone d’Oro, anche se vecchio, ma rimane sempre un grande campione che indossa, anche se per solo venti minuti, la maglia della mia città». Parole che restituiscono tutta la dimensione emotiva dell’evento: non tanto i minuti che Ronaldinho avrà a disposizione, quanto il significato di poterlo vedere con i colori giallorossi. E alla fine c’è anche chi prova a mettere tutti d’accordo: «Secondo me va bene così. Gli appassionati del Ravenna saranno tutti allo stadio, gli occasionali invece solo in parte».

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