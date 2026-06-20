Ronaldinho a Ravenna, Braida corregge il tiro: “Farà un evento di marketing, non giocherà in C con noi”

A smorzare gli entusiasmi nati dopo l’annuncio del presidente Cipriani, ci ha pensato Ariedo Braida, vice presidente del Ravenna. L’esperto dirigente, che nel 2008, da direttore sportivo del Milan, portò il brasiliano in rossonero, ha parlato ai microfoni di Nicolò Schira: “Ronaldinho farà un evento di marketing con noi ma non giocherà nel Ravenna in Serie C nella prossima stagione. Anche perché ha 46 anni, magari fosse ancora in grado di giocare. Dinho era un fenomeno ed è stato un giocatore meraviglioso: mi lega a lui un rapporto bellissimo dai tempi del Milan, ma non giocherà in C con noi”. Sono attesi sviluppi nei prossimi giorni, ma l’impressione è che il progetto sia legato al massimo a una gara.