Ripescaggi: solo l’Inter davanti al Ravenna

Il Ravenna è ufficialmente al secondo posto nella classifica dei ripescaggi. Così il presidente della Figc Gabriele Gravina nell’ambito del Consiglio Federale tenuto ieri mattina: «Il Milan Futuro verrà trattato come seconda squadra e non partecipa al processo di riammissioni, si rimette in coda all’interno del gruppo delle seconde squadre. Se ci fosse un vuoto organico di quattro squadre, la prima ripescata sarebbe una seconda squadra, la seconda spetterebbe alla Serie D, la terza a una ripescata dalla Serie C, la quarta sarebbe nuovamente una seconda squadra».

