Ravenna-Zaro, lieve rallentamento, Vinicius resta in dubbio per Reggio

Vinicius in campo lunedì sera a Reggio Emilia? Più no che si. Però l’esito degli esami strumentali a cui il centrocampista brasiliano del Ravenna si è sottoposto ieri poteva anche essere peggiore. L’ecografia ha detto che il guaio muscolare accusato da Vinicius nell’amichevole contro gli universitari giapponesi della Juwa potrebbe essere meno pesante di quanto inizialmente previsto (stiramento). Però la situazione va maneggiata con cura e quindi da oggi a giovedì niente campo per Vinicius, che farà solo fisioterapia. Giovedì il centrocampista brasiliano si sottoporrà a nuovi esami strumentali che diranno come si sta evolvendo la situazione. Solo a quel punto si saprà con certezza se il brasiliano arrivato dal Crotone e autore di una doppietta in Coppa a Benevento avrà chance di scendere in campo per il debutto in campionato oppure no. La sua presenza per la sfida con la Reggiana resta quindi in dubbio: difficile ma non del tutto impossibile che possa esserci.

Gli squalificati e Zaro

Sicuri assenti, invece, saranno gli squalificati Bianconi ed Esposito. Mentre ha subìto un rallentamento l’arrivo di Zaro in quanto ieri pomeriggio il suo sostituto nel Cesena, Piacentini, si è infortunato dopo 3 minuti nella partita di Coppa Italia contro il Sassuolo e il Cesena (che domenica ha problemi legati a vecchie squalifiche come il Ravenna) potrebbe decidere di congelare l’uscita di Zaro. Nella tarda serata di ieri i dirigenti del Cesena hanno comunque lasciato intendere che alla fine il trasferimento sarà portato a termine ma non oggi. Il Ravenna ha però fretta e vuole chiudere entro domani.

Ravenna favorito per Parigi

Il Latina ha riproposto il rinnovo del contratto a Parigi, ma l’attaccante ha rifiutato e vuole andare via. Tante le pretendenti all’ex Forlì e Rimini (sembra essere spuntato anche lo Spezia), con il Ravenna che pare però favorito. Il Latina intende muovere Parigi subito, quindi entro 2/3 giorni il Ravenna potrebbe affondare il colpo.

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