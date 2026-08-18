Ravenna, Vinicius resta in dubbio per Reggio Emilia mentre è certa anche l’assenza di Donati

Donati dovrà saltare il debutto del Ravenna in campionato a causa di una lesione al flessore, che lo costringerà a saltare anche le gare interne con il Latina in campionato e con il Forlì in Coppa Italia Serie C. Potrebbe rientrare a Pescara il 6 settembre o per Ravenna-Perugia la domenica successiva, il 13 settembre. In vista di Reggiana-Ravenna di lunedì sera anche Vinicius è in forte dubbio. L’esito degli esami strumentali a cui il centrocampista brasiliano del Ravenna si è sottoposto ieri poteva però essere peggiore. L’ecografia ha detto che il guaio muscolare accusato da Vinicius nell’amichevole contro gli universitari giapponesi della Juwa potrebbe essere meno pesante di quanto inizialmente previsto (stiramento). Però la situazione va maneggiata con cura e quindi da oggi a giovedì niente campo per Vinicius, che farà solo fisioterapia. Giovedì il centrocampista brasiliano si sottoporrà a nuovi esami strumentali che diranno come si sta evolvendo la situazione. Solo a quel punto si saprà con certezza se il brasiliano arrivato dal Crotone e autore di una doppietta in Coppa a Benevento avrà chance di scendere in campo per il debutto in campionato oppure no. La sua presenza per la sfida con la Reggiana resta quindi in dubbio: difficile ma non del tutto impossibile che possa esserci.

Gli squalificati e Zaro

Oltre a Donati, saranno sicuri assenti altri due difensori: gli squalificati Bianconi ed Esposito. Per questo è necessario che Giovanni Zaro arrivi subito. L’arrivo da Cesena del difensore centrale, che ieri pomeriggio aveva subìto un rallentamento, si è sbloccato questa mattina e domani Zaro sarà a Ravenna per unirsi ai nuovi compagni.

Ravenna favorito per Parigi

Il Latina ha riproposto il rinnovo del contratto a Parigi, ma l’attaccante ha rifiutato e vuole andare via. Tante le pretendenti all’ex Forlì e Rimini (sembra essere spuntato anche lo Spezia), con il Ravenna che pare però favorito. Il Latina intende muovere Parigi subito, quindi entro 2/3 giorni il Ravenna potrebbe affondare il colpo.

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