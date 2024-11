Ravenna verso il mercato: attesi almeno due colpi

Apre domenica per terminare il 22 dicembre il mercato dilettanti, che ha già visto il Ravenna attivarsi con l’arrivo dello svincolato Frank Amoabeng ma che sicuramente riserverà altre novità in casa giallorossa, perché la società presieduta da Ignazio Cipriani non vuole lasciare nulla di intentato per salire in Serie C. Proprio per questo è probabile che qualche movimento possa essere posticipato a gennaio, quando si potranno tesserare i giocatori attualmente impegnati tra i professionisti. Ma cosa cerca il Ravenna?

Il Ravenna non ha problemi in porta e in difesa. Fresia ha dimostrato di essere un buon portiere per la categoria, Galassi ha dimostrato in precampionato e in Coppa Italia di essere altrettanto affidabile. In difesa, al terzetto composto da Onofri, Esposito e Venturini, intoccabile con Antonioli e con Marchionni, si è appena aggiunto Amoabeng e Agnelli rappresenta un’alternativa valida. In caso di assenza di Onofri, la presenza di un under è garantita da Mauthe e Crosariol a destra, senza dimenticare Drapelli, convincente e decisivo in Coppa Italia.

A centrocampo e in attacco sono attesi movimenti. Spostato Rrapaj a sinistra, ci sono tre centrocampisti centrali come Biagi, Lordkipanidze e Rossetti con caratteristiche molto simili. Anche se Rrapaj dovesse tornare al centro, lasciando la fascia a D’Orsi, al Ravenna servirebbe un giocatore capace di creare gioco (Nappello è visto da Marchionni come seconda punta nel 3-5-2 con cui ha deciso di vestire il suo Ravenna) e di incidere in zona-gol. Arriverà anche una punta, non perché Di Renzo, Lo Bosco e Manuzzi abbiano deluso, ma per avere un finalizzatore d’area. Può tornare di stretta attualità Cherif Diallo, che in estate aveva scelto il “posto fisso” al Dolomiti Belluno, che però è ai box per infortunio. Probabile però si decida di aspettare gennaio per firmare un bomber dai professionisti.

Coppa in trasferta

Il sorteggi effettuato ieri ha detto che sarà il Castelfidardo a giocare in casa la gara degli ottavi di Coppa Italia di Serie D in programma mercoledì 4 dicembre. Ravenna ancora impegnato in trasferta e quasi certamente ancora alle ore 14.30. La vincente di Castelfidardo-Ravenna affronterà la vincente di Chi passa contro vinc di Cjarlins Muzane-Dolomiti

