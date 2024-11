Ravenna, una settimana in apnea tra la Coppa, Aboameng e il Tau

Per il momento Marco Marchionni ha il dono di trasformare ogni cosa in oro. Da quando è arrivato, infatti, il Ravenna sa solo vincere e molti giocatori non sembrano più quelli appannati di un paio di mesi fa e anche meno. Il resto lo sta facendo anche la fortuna, nei momenti meno facili. Sabato si ferma il bomber Manuzzi, mentre attraversa un momento di grazia? Niente paura, Marchionni mette dentro Di Renzo e l’esperto attaccante risolve la grana-Corticella con il suo campo di patate, grazie ad un guizzo ad inizio ripresa.

Ogni gara è difficile

Tutto va per il verso giusto, quindi, mentre è iniziata una settimana ben poco banale, con il big-match del Benelli contro il Tau Altopascio certamente più importante dei sedicesimi di Coppa Italia di domani a Lentigione, sebbene quell’obiettivo non venga trascurato.

Tornando al match di Corticella è stata decisiva la rete di Luca Di Renzo ad inizio ripresa: lo racconta così l’attaccante che si è ritrovato titolare nell’imminenza della partita per l’indisponibilità di Francesco Manuzzi: «Sul mio gol ho anticipato di un soffio il portiere che sullo slancio ho anche urtato, ma solo dopo che la palla era entrata, quindi tutto regolare. Sono felicissimo di essermi fatto trovare pronto, ci aspettavamo una partita molto difficile e così è stato, quindi la quinta vittoria consecutiva è stata davvero importante. In ogni partita devi sempre aumentare il livello, ormai gli avversari ci conoscono e ci rendono sempre la vita difficile».

Cosa che il Ravenna si aspetta anche domenica prossima con l’arrivo della capolista Tau Altopascio: «Sarà una domenica speciale per noi e per tutto lo stadio, non vediamo l’ora di affrontare questa partita anche perché ci arriviamo nel momento migliore del campionato per noi. Con Marchionni è aumentata la consapevolezza che i risultati dipendono soprattutto da noi, la convinzione nei nostri mezzi e nelle nostre potenzialità è importante per proseguire sulla strada che abbiamo finalmente intrapreso».

Aboameng e Manuzzi

Altra buona notizia per i giallorossi. L’ecografia alla quale si è sottoposto ieri mattina Francesco Manuzzi non ha riscontrato lesioni ma un edema da affaticamento. L’attaccante sarà valutato nei prossimi giorni per verificare la possibilità di essere in campo contro il Tau. Oggi invece verrà ufficializzato l’ingaggio del ghanese Frank Aboameng, che con ogni probabilità debutterà in giallorosso già domani a Lentigione.

