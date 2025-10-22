Ravenna, un nuovo sponsor: accordo con UCapital

Un nuovo sponsor per il Ravenna Fc che annuncia la partnership con UCapital, gruppo fintech internazionale che entra a far parte della famiglia giallorossa in qualità di Jersey Sponsor. Ucapital è un gruppo attivo su finanza, tecnologia e media. Un ecosistema fintech globale che connette aziende, investitori e professionisti. Offre servizi fintech basati su intelligenza artificiale attraverso un social network per business people.

La piattaforma UCapital mette a disposizione una vasta gamma di servizi, tra cui trading, asset management, investment banking e consulenza finanziaria, il tutto supportato da tecnologie innovative, inclusa l’intelligenza artificiale, per migliorare l’accesso alle informazioni e alle opportunità di mercato.

Con questa partnership, UCapital consolida la propria presenza sul territorio e si lega a un progetto sportivo in forte crescita, capace di attrarre l’interesse di realtà imprenditoriali che credono nel potenziale del calcio come veicolo di visibilità, coinvolgimento e impatto sociale.

“Siamo orgogliosi di accogliere UCapital come nuovo Jersey Sponsor del Ravenna FC,” ha detto in una nota Paolo Scocco, direttore generale del Ravenna.

“Questa partnership rappresenta un passo importante nella strategia di crescita del nostro club. UCapital è un’azienda con una visione chiara, capace di coniugare innovazione, competenza e respiro internazionale. La loro scelta di affiancarci conferma la solidità del nostro progetto e ci spinge a proseguire con ancora maggiore determinazione il nostro percorso, dentro e fuori dal campo”.

“La partnership con il Ravenna FC nasce da valori condivisi: visione, passione e la volontà di costruire qualcosa di autentico.” conferma Gianmaria Feleppa, CEO & Founder di UCapital. “Per UCapital non è solo un’operazione di marketing, ma una scelta strategica che unisce due realtà mosse dalla stessa energia e dallo stesso approccio alle sfide: affrontarle con determinazione e spirito di squadra con la convinzione che il giusto atteggiamento porta sempre al successo.”