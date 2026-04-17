Ravenna, “Tutti in Gioco”: parte il progetto per le scuole ideato da Stefano Okaka

Il Ravenna FC presenta “Tutti in Gioco”, un progetto rivolto alle scuole di Ravenna, città e forese, con l’obiettivo di promuovere inclusione, partecipazione e valori educativi attraverso lo sport.ione.

Il progetto prende forma grazie al contributo e alla sensibilità di Stefano Okaka, che ne ha promosso l’idea iniziale, trovando nel Ravenna FC il partner ideale per svilupparla e portarla concretamente nelle scuole del territorio.

Okaka è l’ambassador dell’iniziativa, figura che incarna pienamente i valori del progetto. La sua storia personale e sportiva – dalle origini familiari, con il trasferimento dalla Nigeria all’Italia alla ricerca di un futuro migliore, fino al debutto tra i professionisti in giovane età e alla conquista della Nazionale – rappresenta un esempio concreto di integrazione, crescita e riscatto sociale, capace di parlare in modo diretto alle nuove generazioni.

Le prime attività hanno coinvolto e coinvolgeranno alcuni istituti scolastici secondari di primo grado del territorio nelle giornate del 13, 20 e 21 aprile, con incontri dedicati agli studenti.

La presentazione ufficiale dell’iniziativa si è tenuta oggi, venerdì 17 aprile, in municipio, alla presenza del sindaco Alessandro Barattoni.

“Siamo davvero felici di collaborare ad un’iniziativa come questa – ha osservato il sindaco Barattoni - che testimonia l’importanza e l’impatto dello sport sulla vita della nostra comunità e dei tanti bambini e bambine, ragazzi e ragazze che lo praticano quotidianamente. Fare attività - e penso soprattutto alle giovani generazioni - non significa solo mantenersi in salute e seguire uno stile di vita sano, ma anche socializzare e imparare regole di vita che sono giuste sia dentro che fuori dal campo, qualsiasi sia lo sport praticato. Ringrazio Stefano - e con lui tutto il Ravenna Calcio - per essersi messo a disposizione due volte: non solo come calciatore, e quindi con la sua storia sportiva, ma anche con quella personale e di vita, che sono sicuro sarà importante per i tanti ragazzi e ragazze che incontrerà per merito di questo progetto”.

“Siamo entusiasti di condividere questa iniziativa – ha aggiunto Ignazio Cipriani, presidente Ravenna FC - a cui tengo particolarmente. Sono infatti convinto che lo sport sia un potente strumento educativo e di crescita. Il Ravenna FC vuole essere un punto di riferimento per tutti i ragazzi ravennati, dentro e fuori dal campo, e non vediamo l’ora di incontrarli e coinvolgerli in questo progetto che per noi ha un grande valore sociale. Stefano è il testimonial perfetto per questa attività: lo conosco da anni, conosco la sua storia e sono certo che potrà essere di ispirazione per tante ragazze e tanti ragazzi.”

“Questo progetto nasce dalla mia storia personale e dal desiderio di condividerla con i ragazzi. – ha spiegato Stefano Okaka, calciatore ed ambassador del progetto - Ho trovato nel Ravenna il partner ideale per iniziare questo percorso, perché ho percepito una reale volontà di lavorare sul territorio e sui giovani. Per me è importante entrare nelle scuole, parlare di inclusione e trasmettere valori attraverso lo sport. ‘Tutti in Gioco’ non vuole essere un episodio, ma un cammino che possa crescere nel tempo e raggiungere sempre più ragazzi.”