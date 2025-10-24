Ravenna, tentato assalto agli aretini: Daspo di un anno a due tifosi giallorossi

Al termine di Ravenna-Arezzo di domenica scorsa si sono verificati momenti di tensione durante il passaggio del corteo della tifoseria ospite intento a lasciare la città. Infatti, un gruppo di ultras ravennati, riusciva a raggiungere a piedi la zona dove, di lì a poco, sarebbe transitata la tifoseria avversaria, presidiando l’intersezione via Ravegnana/via Galilei, sotto il costante controllo del personale delle Forze di Polizia che ne impediva l’avanzata.

All’arrivo dei pullman e minivan aretini, i tifosi locali incitavano alla discesa dei mezzi gli avversari per arrivare allo scontro tanto che, appena oltrepassato l’incrocio, i supporters dell’Arezzo scendevano dai veicoli, alcuni con i volti travisati.

Nella circostanza, alcuni supporter del Ravenna tentavano di oltrepassare lo sbarramento e solo grazie all’intervento degli operatori di polizia che si frapponevano fra le due compagini, veniva scongiurata la rissa in strada, con grave pericolo, anche per il transito delle autovetture.

Gli accertamenti hanno permesso di identificare i soggetti che più si sono distinti nell’azione intimidatoria. Il Questore di Ravenna ha già emesso due provvedimenti di Divieto di Accesso alle manifestazioni sportive per la durata di un anno nei confronti di due uomini di ventinove e quarantanove anni. Attualmente in corso le istruttorie per vagliare le posizioni di diversi altri tifosi che con la loro condotta hanno posto in grave pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica.