Ravenna su di giri per Viola. Braida: “Abbiamo ottime intenzioni”

Con l’arrivo di Nicolas Viola, che per la serie C è sicuramente un califfo, la piazza giallorossa di per sé già su di giri potrebbe anche andare fuori giri nel senso di esaltazione sempre rischiosa. Vale quindi la pena di andare da Ariedo Braida, che fin dal suo arrivo a Ravenna ha contribuito in maniera notevole alle fortune della nuova proprietà e su un altro versante ha contribuito a gettare provvidenzialmente acqua sul fuoco dei facili entusiasmi, neppure fosse il Grillo Parlante di collodiana memoria.