Ravenna, stadio Benelli: via libera al restyling

Il tutto esaurito, il primo della stagione, che con largo anticipo ha registrato il big-match di domenica tra il Ravenna e l’Arezzo riporta inevitabilmente a galla tutti i discorsi sullo stadio Bruno Benelli, che, così come conosciuto al momento, non è sufficiente per contenere l’entusiasmo della città. Ecco quindi che si torna a parlare di lavori di restyling. Che verranno quasi certamente iniziati a primavera e che garantiranno in un breve tempo un aumento della capienza a 9.500 unità e anche un terreno di gioco nuovo di zecca.

