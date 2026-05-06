Ravenna, stadio Benelli: tribune in acciaio demolite entro maggio

A Ravenna è in programma entro il mese di maggio l’avvio della demolizione delle tribune in acciaio dello stadio Benelli. Il progetto esecutivo, del valore di 55.500 euro, è stato approvato dalla giunta nella seduta di martedì 5 maggio.

L’intervento, la cui durata è stimata in circa un mese, è collegato a quello del rifacimento dei distinti, in corso di affidamento, così come quello di rifacimento del campo principale. L’investimento complessivo del Comune di Ravenna per la realizzazione di questi tre interventi è di 1.025.000 euro.

La nuova tribuna distinti ospiterà anche i posti per le persone con disabilità e grazie all’intervento in programma, che per ora riguarderà metà tribuna, la capienza dello stadio passerà dagli attuali 4.995 posti a 6.345.

“Avviato già da tempo, in un’ottica di risanamento e valorizzazione della struttura – dichiara il sindaco Alessandro Barattoni - prosegue l’impegno del Comune per la riqualificazione e il miglioramento della fruizione dello stadio. Il Benelli è un luogo fortemente identitario per la comunità ravennate. Vederlo sempre più frequentato da tifosi e tifose di ogni età, sulla scia del lavoro portato avanti dal Ravenna football club, oltre a farci molto piacere, ci rende ancora più responsabili nei confronti della riqualificazione della struttura, così come lo siamo per quanto riguarda l’intero patrimonio di impianti del nostro territorio comunale, un presidio fondamentale sia per lo svolgimento della pratica sportiva giovanile che per le competizioni degli atleti e delle atlete professionisti”.

Il progetto relativo alla tribuna distinti prevede un intervento organico di miglioramento sismico e riqualificazione funzionale. Le gradinate esistenti saranno demolite e ricostruite mediante elementi prefabbricati in cemento armato. Contestualmente, i muri di spina in calcestruzzo armato, elementi fondamentali per la resistenza della struttura, saranno oggetto di interventi mirati di risanamento e consolidamento. Parallelamente agli interventi strutturali, il progetto comprende opere di adeguamento funzionale e normativo, con particolare attenzione alla sicurezza e al comfort degli spettatori. È stata effettuata la verifica delle visuali per ogni posto a sedere, in conformità alla normativa Coni, assicurando una corretta visibilità del campo di gioco. Completano l’intervento la riqualificazione degli impianti elettrici e dell’anello antincendio del settore.