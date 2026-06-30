Ravenna, stadio Benelli, i lavori entrano nel vivo: demolita la tribuna in ferro costruita per la Serie B del 1993

Le ruspe ieri mattina hanno iniziato a demolire un pezzo di storia dello stadio Bruno Benelli. Come da programma, il cantiere per il rifacimento dei distinti è entrato nel vivo. Gli operai hanno iniziato ad abbattere le tribune in metallo che erano state installate nel periodo d’oro dei giallorossi in serie B, per la precisione all’inizio della stagione 1993 - 94, quella in cui il Ravenna esordì in cadetteria non riuscendo a evitare la retrocessione nonostante un attacco da sogno con Bobo Vieri ed Enrico Buonocore a infiammare la tifoseria.

L’abbattimento della struttura entrato nel vivo ieri creerà le premesse per un intervento che garantirà un sensibile aumento dei posti disponibili per seguire il Ravenna Calcio.

La squadra si appresta a vivere una stagione davvero speciale in serie C sulle ali dell’entusiasmo per l’acquisto del fuoriclasse, e anche “fuori età”, brasiliano Ronaldinho, che nel suo palmares vanta anche un pallone d’oro.

Dopo che la vendita della sua maglia è andata a ruba, è facile immaginare che anche la campagna abbonamenti potrà portare grande soddisfazione.

La durata dell’intervento non è al momento prevedibile, ma è confermato il fatto che l’agibilità del settore Distinti, per un totale complessivo di 1.500 posti, sarà raggiunta entro fine anno e, quindi, garantita in vista del girone di ritorno del prossimo campionato del Ravenna. Le prossime tribune - stando a quanto reso noto dal Comune - non dovranno essere costruite, ma si tratta di strutture prefabbricate.