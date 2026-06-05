Ravenna, stadio Benelli: avanti con i lavori per la nuova tribuna, slitta di un anno il rifacimento del manto erboso

Stadio Benelli, il rifacimento del campo slitta di un anno, mentre va avanti il piano di interventi per la nuova tribuna. Lo rendono noto il club giallorosso e il Comune di Ravenna in una nota congiunta. “Alla luce dell’ottimo stato del manto erboso, conseguente agli interventi di manutenzione straordinaria effettuati dall’Amministrazione Comunale nel corso dell’ultima stagione sportiva, il Ravenna FC ha ritenuto opportuno richiedere di posticipare il rifacimento completo del terreno di gioco al termine della stagione 2026/27.

Si tratta di una scelta che consente di preservare la piena fruibilità dell’impianto durante tutta la stagione sportiva, permettendo alla squadra di disputare fin dal primo impegno ufficiale le proprie gare allo stadio Benelli e ai tifosi giallorossi di continuare a sostenere la squadra nella propria casa, evitando il trasferimento temporaneo in altre strutture. Il differimento dell’intervento non comporta alcuna modifica agli obiettivi del progetto di riqualificazione dell’impianto e consentirà, nel frattempo, di completare tutti gli adempimenti amministrativi e tecnici necessari, così da garantire l’avvio dei lavori sul terreno di gioco immediatamente al termine della stagione sportiva prossima ventura”.

Continua la nota: “Prosegue invece secondo la programmazione prevista il percorso di riqualificazione dello stadio a carico del Comune. Nei prossimi giorni saranno infatti avviati i lavori di demolizione e smaltimento del settore Distinti, intervento propedeutico alla successiva realizzazione della nuova tribuna da 1350 posti. Amministrazione Comunale e Ravenna FC confermano la piena sintonia e collaborazione che caratterizza il percorso condiviso di valorizzazione dello stadio Benelli, con l’obiettivo comune di dotare la città e i suoi tifosi di un impianto sempre più moderno, funzionale e adeguato alle esigenze del calcio professionistico”.