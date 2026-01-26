Ravenna, Solini nel nome di Vittorio Mero: come si fa a non essere romantici nel calcio?

Nel momento topico di ‘Moneyball’, uno dei migliori film americani sul baseball mai realizzati, il general manager degli Oakland Athletics, Billy Beane, riflette così: «Come si fa a non essere romantici con il baseball..?» Sacrosanta verità, che può essere trasferita pari pari allo stadio Benelli, attorno alle 19.30 di sabato scorso. Perché sotto la curva a lui dedicata, ventiquattro anni e un giorno dopo la drammatica scomparsa di Vittorio Mero e come se non bastasse al minuto 101 di una partita interminabile che stava per diventare terribile per l’andamento e per il momento del Ravenna, esattamente lì ha segnato la rete decisiva quanto insperata a quel punto il giocatore che porta il numero 5 sulla maglia giallorossa.