Ravenna, sogno di inizio estate: Andrea Mandorlini per la panchina

Uscito di scena Gadda, al nuovo Ravenna serve un condottiero. E a questo punto è ancora più probabile che la nuova società voglia mettere sul piatto un nome pesante, anche per mantenere alto il livello di entusiasmo maturato nell’ultimo campionato. La pista che porta molto in alto conduce ad Andrea Mandorlini. Ancora senza squadra dopo l’ultima stagione al Cluj, in Romania, Mandorlini ha iniziato la carriera da allenatore come assistente a Ravenna dal 1994 al 1998, poi ha sempre allenato da solo ad alti livelli. Non lo sarebbe la Serie D.

Detto che in caso di C, sarebbe stato di sicuro lui il tecnico, Mandorlini deve decidere se ripartire tra i dilettanti per dare una concreta mano al figlio Davide, alle prese con il primo anno da direttore sportivo. Saranno affari di famiglia? A Ravenna, a questo punto, lo sperano in tanti.