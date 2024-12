Ravenna si rinforza a centrocampo con l’arrivo di Matteo Gerbaudo

Aria nuova nel centrocampo del Ravenna, grazie ad uno dei tre obiettivi del mercato invernale giallorosso. In difesa è arrivato Amobaeng, in attacco qualcuno sbarcherà probabilmente a gennaio dalla C, a centrocampo invece la novità è Matteo Gerbaudo, classe 1995, appena svincolato dalla Nocerina.

Carattere e inserimento

Gerbaudo, piemontese di Moncalieri, è cresciuto nel settore giovanile della Juventus e poi è andato in prestito a Vicenza, Spal e Carrarese. Una volta terminato il vincolo con il club bianconero, il neo giallorosso ha giocato a Pordenone, Cuneo, Avellino, Piacenza e, fino a pochi giorni fa, alla Nocerina in serie D, mettendo assieme 13 presenze e 2 gol. A Piacenza, dove avrebbero voluto riprenderlo ma ha preferito l’offerta del Ravenna, lo descrivono come un centrocampista roccioso che ama gli inserimenti offensivi e non a caso ha segnato in tutte le squadre nelle quali ha militato. La speranza, naturalmente, è che accadrà lo stesso anche in giallorosso.

Da Drapelli a Guidone

Futuro e passato intanto vanno a braccetto nella settimana del Ravenna. Il futuro è rappresentato da Mattia Drapelli, un centrale difensivo proveniente dal settore giovanile che in Coppa Italia si è trasformato in bomber, segnando di testa su azione d’angolo sia a Lentigione che a Castelfidardo. Il passato, invece, da Marco Guidone, ex bomber giallorosso in arrivo domani con un Cittadella Vis Modena ricco di assenze. Drapelli non è l’unico con quel cognome a far parlare l’ambiente sportivo cittadino. A metà degli anni Settanta, infatti, nel Basket Ravenna dei vari Bergamaschi, Ciatto e Ioli militava anche Roberto Drapelli, un parente scomparso qualche tempo fa di Mattia. Orgoglioso, adesso, di avere segnato in entrambe le circostanze nelle quali è stato schierato titolare nelle trasferte di Coppa Italia: «Sicuramente sono state grandi emozioni, segnare e prendere il posto di Esposito in Coppa. Lui è un grande difensore e mi aiuta spesso in allenamento. Fare il centrale nella linea a tre è una novità per me rispetto alla Juniores, quando facevo anche l’esterno, mi trovo molto bene ma naturalmente devo migliorare. Con Marchionni penso di essere cresciuto dal lato tecnico e mentale, lui tiene il gruppo molto unito e questa è una cosa molto importante. Ho iniziato nella Compagnia dell’Albero poi a 11 anni andai a Classe, più avanti una stagione a Cesena e successivamente a Ravenna, dove sono al secondo anno. Naturalmente spero più avanti di giocare anche in campionato, la squadra è forte e anche domenica contro il Cittadella Vis Modena cercherà di fare la partita come sempre succede».

Guidone e gli assenti