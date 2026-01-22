Ravenna, senti Fischnaller: “Tutti conoscono le ambizioni della società, ecco perché sono qui”

Inverno caldo in casa giallorossa. Gli ultimi risultati del Ravenna non sono quelli del girone di andata ma la società non si è fatta trovare impreparata per cercare di mantenere molto in alto il rendimento della squadra e di conseguenza la classifica. A dicembre infatti era già arrivato Viola, non esattamente uno da serie C, in questo mese invece non uno come stabilito ma, alla luce del lungo stop di Motti, addirittura due rinforzi offensivi. E se Jonathan Italeng è un attaccante ancora in divenire dopo l’ottimo campionato col Pontedera, quello di Manuel Fischnaller è stato davvero un colpo grosso.

Il diesse giallorosso Davide Mandorlini ed i suoi collaboratori hanno strappato l’attaccante proveniente dal Trapani e cresciuto in casa, al Sudtirol, alla concorrenza di Salernitana e Torres una volta che i gravi problemi del Trapani hanno aperto questo interessante spiraglio; «A Trapani - conferma Fischnaller - si era creata una situazione difficile, ne ho parlato con il mio procuratore e nel giro di pochi giorni ho accettato la proposta del Ravenna. Ormai nell’ambiente tutti conoscono le ambizioni della società e la cosa mi ha indirizzato da questa parte oltre ad una legittima curiosità».

In un momento però complicato per il Ravenna, il primo in assoluto delle ultime stagioni: «È vero, ultimamente i risultati non sono arrivati. Però debbo dire che ho trovato un gruppo solido, coeso e con la giusta dose di esperienza per uscire presto da questa situazione. Quindi sono ottimista e spero che il vento cambi già da sabato».

Quando arriverà il Guidonia e in molti aspettano Fischnaller dopo il breve assaggio con il Bra: «Ho fatto tutti i ruoli dell’attacco incluso il sottopunta, come caratteristiche non sono il classico centravanti boa ma posso adattarmi senza problemi».

I precedenti di Fischnaller contro il Ravenna sono dolci e amari, anche se comunque contraddistinti da un lieto fine per l’attaccante altoatesino: «Con il Sudtirol ho fatto un play-out di C contro il Ravenna. Ricordo un mio gol a Bolzano,al ritorno poi il nostro portiere Zomer fece un fallo da rigore a fine gara e perdemmo. Successivamente però ci fu il fallimento del Ravenna e noi venimmo ripescati. Ricordo uno stadio affollato e caldo: mi auguro di rivederlo sabato».

