Ravenna, sconfitta di misura con il Catania (3-2)

Catania-Ravenna 3-2

CATANIA: Dini (1’ st Rinaldi), Pagliai (1’ st Raimo), Ierardi (42’ st Drameh), Allegretto, Donnarumma (1’ st Ponsi), Corbari (1’ st Liguori), Di Tacchio (1’ st Mihai), Jimenez (1’ st Quaini), Lunetta (1’ st Bruzzaniti), Leonardi (1’ st Rolfini), Cicerelli (1’ st Caturano). All. Longo.

RAVENNA : Venturi (40’ st Stagni), Da Pozzo (35’ st Raccagni), Esposito, Solini (35’ st Drapelli), Falbo (12’ st Donati), Rossetti (12’ st Viola), Lonardi (35’ st Leoni), Vinicius (22’ st Rrapaj), Spini (12’ st Maggio), Tenkorang (12’ st Orellana), Fischnaller (22’ st Calandrini). All. Mandorlini.

RETI: 18’ pt Spini, 30’ pt Corbari, 10’ st Rolfini, 20’ st Liguori, 41’ st Orellana.

Buon galoppo per il Ravenna che a Norcia in un test non ufficiale cede 3-2 al Catania dopo una gara decisamente combattuta.

I giallorossi hanno sbloccato il risultato poco dopo il quarto d’ora del primo tempo con Spini che ha raccolto un assist di Vinicius. Poi però il Catania ha pareggiato con Corbari alla mezz’ora e nella ripresa è salito sul 3-1. Nel finale di partita il Ravenna ha accorciato le distanze con Orellana uno dei tanti subentrati in un Ravenna privo degli acciaccati Bani, Bianconi e Luciani, mentre Donati ha recuperato ed è subentrato nell’ultima mezz’ora. I giallorossi hanno anche reclamato un calcio di rigore apparso evidente e hanno sfiorato la rete del 3-3 con Maggio.

Il Ravenna ora si allenerà tutta la settimana in vista del primo impegno ufficiale domenica prossima a Benevento (ore 21), primo turno di Coppa Italia Frecciarossa. In caso di vittoria ci sarà l’incrocio prestigioso con la Fiorentina il 14, in caso di sconfitta i giallorossi giocheranno un’altra amichevole il 12 a Cervia contro i padroni di casa del Cervia United.

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