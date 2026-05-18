Ravenna-Salernitana: caccia al biglietto per il ritorno dei play-off al Benelli

Il Ravenna, essendo testa di serie, mercoledì al Benelli dovrà vincere con due gol di scarto per accedere alla Final Four. A parità di punteggio e di gol realizzati, infatti, a qualificarsi è la squadra che si è piazzata meglio in stagione regolare (entrambe hanno chiuso al 3° posto i rispettivi gironi ma i giallorossi hanno conquistato più punti), quella che gioca in casa. Il Ravenna dovrà fare a meno dello squalificato Nicolas Viola ma rientreranno Donati e Matteo Mandorlini, che hanno scontato ieri il loro turno di stop.