Ravenna-Salernitana: caccia al biglietto per il ritorno dei play-off al Benelli

Il Ravenna, essendo testa di serie, mercoledì al Benelli dovrà vincere con due gol di scarto per accedere alla Final Four. A parità di punteggio e di gol realizzati, infatti, a qualificarsi è la squadra che si è piazzata meglio in stagione regolare (entrambe hanno chiuso al 3° posto i rispettivi gironi ma i giallorossi hanno conquistato più punti), quella che gioca in casa. Il Ravenna dovrà fare a meno dello squalificato Nicolas Viola ma rientreranno Donati e Matteo Mandorlini, che hanno scontato ieri il loro turno di stop.

Oggi alle 10 partirà la prevendita dei biglietti per la gara di ritorno che si giocherà mercoledì con inizio alle ore 20.45. I biglietti sono nominativi e l’accesso allo stadio sarà consentito solo con un documento di identità originale.

I settori locali: Curva Mero, Tribune e Parterre sono in vendita esclusivamente per i residenti in provincia di Ravenna. Questi i prezzi (compresi diritti di prevendita). Curva 14 euro (ridotto 10); Parterre 22 euro (ridotto 19); Tribuna laterale 32 euro (ridotto 25); Tribuna centrale 42 euro (ridotto 35). Hanno diritto al biglietto ridotto donne, over 65, under 14 e disabili con invalidità dal 65% al 99%. Per bambini sotto i 3 anni non è necessario acquistare il tagliando.

Gli abbonati del Ravenna avranno diritto ad acquistare il proprio biglietto in prelazione, al prezzo stabilito dalla Lega, mantenendo il posto del proprio abbonamento. La prelazione sarà attiva fino alle ore 23.59 di oggi. Oltre detto termine i posti non acquistati saranno resi disponibili alla vendita libera